Трамп назвал дату вывода военных США из Афганистана

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американских военных из Афганистана до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает Deutsche Welle.

По его словам, Трамп отднозначно указал на необходимость "прекратить бесконечную войну" и начать вывод войск.

Военнослужащие США находятся в Афганистане с октября 2001 года. Сейчас там дислоцированы около 14 тысяч американских солдат и офицеров.

Вашингтон с июля 2018 года ведет прямые переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения Талибан об установлении мира в Афганистане. Основные темы обсуждений - вывод иностранных военных и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок. Стороны достигли прогресса в переговорах, подчеркнул Помпео.

Читайте также: Трамп знает, как выиграть в Афганистане: убить 10 млн за 10 дней

25 июля сообщалось, что талибы смогут проголосовать на выборах президента Афганистана, которые состоятся 28 сентября, но при одном условии: если все-таки пойдут на прямые переговоры с правительством. Талибы по состоянию на середину 2019 года де-факто контролируют от трети до половины территории Афганистана.