Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Талибов допустят к выборам президента Афганистана. Но с условием

Талибов допустят к выборам президента Афганистана. Но с условием - Фото
Боевики Талибана (фото - flickr.com/ilasal)
25.07.2019, 11:59

Через три дня в стране начинается президентская избирательная кампания

Талибы смогут проголосовать на выборах президента Афганистана, которые состоятся 28 сентября, но при одном условии: если все-таки пойдут на прямые переговоры с правительством. Об этом вчера заявил представитель правительственного директора страны Ферейдун Хвазун, пишет Tolo News.

"Двери для талибов открыты, если они решат прийти и поработать с афганским правительством, а также поучаствовать в демократических и общенациональных преобразованиях", - сказал чиновник.

Талибы годами категорически отказываются сотрудничать с официальным Кабулом, называя власти "предателями". При этом движение исламистов, чье силовое крыло отметилось сотнями кровавых терактов, не против вести переговоры напрямую с представителями США.

Заявление Хвазуна прозвучало ​​на следующий день после того, как в Институте мира в США премьера Пакистана Имран Хан пообещал на встрече с талибами убедить их начать переговоры с правительством.

Талибы по состоянию на середину 2019 года де-факто контролируют от трети до половины территории Афганистана.

Читайте также: Трамп знает, как выиграть в Афганистане: убить 10 млн за 10 дней

Напишите нам
афганистан терроризм талибан талибы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 