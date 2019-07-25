Талибов допустят к выборам президента Афганистана. Но с условием

Боевики Талибана (фото - flickr.com/ilasal)

Талибы смогут проголосовать на выборах президента Афганистана, которые состоятся 28 сентября, но при одном условии: если все-таки пойдут на прямые переговоры с правительством. Об этом вчера заявил представитель правительственного директора страны Ферейдун Хвазун, пишет Tolo News.

"Двери для талибов открыты, если они решат прийти и поработать с афганским правительством, а также поучаствовать в демократических и общенациональных преобразованиях", - сказал чиновник.

Талибы годами категорически отказываются сотрудничать с официальным Кабулом, называя власти "предателями". При этом движение исламистов, чье силовое крыло отметилось сотнями кровавых терактов, не против вести переговоры напрямую с представителями США.

Заявление Хвазуна прозвучало ​​на следующий день после того, как в Институте мира в США премьера Пакистана Имран Хан пообещал на встрече с талибами убедить их начать переговоры с правительством.

Талибы по состоянию на середину 2019 года де-факто контролируют от трети до половины территории Афганистана.

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