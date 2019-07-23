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Трамп знает, как выиграть в Афганистане: убить 10 млн за 10 дней

Трамп знает, как выиграть в Афганистане: убить 10 млн за 10 дней - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
23.07.2019, 08:29

Ранее американский лидер говорил, что до него США ежегодно тратили на войну в Афганистане $50 млрд. Сколько тратят при нем, не раскрывается.

Войну в Афганистане можно выиграть "за неделю", но такой вариант нереалистичен из-за значительных жертв. Как пишет Радио Свобода, об этом на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что не хочет так решать проблему.

"Если бы мы хотели воевать в войне в Афганистане и выиграть ее, я мог бы выиграть такую войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 миллионов людей <...> У меня есть планы по Афганистану, и если бы я захотел выиграть войну, Афганистан был бы стерт с лица Земли. Его бы не стало. Все бы закончилось буквально за 10 дней. Я не хочу этого делать", - сказал он.

В подробности своего плана по этой стране Трамп журналистов не посвятил.

По словам американского лидера, он "не думает, что Пакистан уважал США в прошлом", но сейчас эта страна якобы "очень помогает" Америке найти выход из войны в Афганистане. Ранее Вашингтон резко обвинял Исламабад в создании безопасных условий для экстремистов из Индии и Афганистана.

Трамп даже допустил, что США могут возобновить предоставление финансовой помощи Пакистану.

У LIGA.net есть аналитическая статья "Терроризм в Афганистане: угроза, которую недооценили".

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