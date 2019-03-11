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11.03.2019, 09:45

Мулла Омар жил в 5 км от баз США: за него давали $10 млн - BBC

Мулла Омар жил в 5 км от баз США: за него давали $10 млн - BBC - Фото
Фоторобот муллы Омара

После терактов 9/11 за информацию о местонахождении лидера радикальных исламистов Афганистана власти США назначили награду в $10 млн

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Основатель радикального исламистского движения Талибан мулла Омар проживал в Афганистане "на дистанции пешей прогулки" от американских военных баз, а не прятался далеко в горах или сбегал в Пакистан, как считали власти США. Об этом в своей книге "Секретная жизнь муллы Омара" пишет датская журналистка-исследователь восточных стран Бетт Дам, сообщает служба Би-би-си.

В процессе работы над книгой она пять лет собирала данные как среди военных и разведки Запада, так и через разговоры с талибами, в том числе с де-факто телохранителем муллы Джаббаром Омари.

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После падения режима талибов в 2001 году бывший главарь организации спрятался от властей и проживал в тайных помещениях дома, который находился в пяти километрах от военной базы США в юго-восточной провинции Забуль, пишет она. Более того, отмечает журналист, однажды подразделения сил НАТО обыскали жилище, но ничего не нашли.

Чтобы избежать обнаружения, время от времени ему приходилось скрываться в трубах оросительно-поливочной системы на полях.

Далее Омара перепрятали в другом доме, который также был в 5 км от другой базы США с контингентом около 1000 человек.

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Несмотря на заявления боевиков, мулла не мог управлять организацией, скрываясь от правоохранителей. Однако он "одобрил" появление офиса Талибана в Катаре: именно там американские власти ведут переговоры с лидерами исламистов и официальным Кабулом ради окончания войны в Афганистане.

В декабре 2001 года, пишет Дам, мулла передал контроль над организацией "министру обороны" Талибана мулле Обаидулле.

После ликвидации Усамы бен Ладена следующей целью спецслужб США стал Омар. Однако скончался он не от действий противников, а от туберкулеза, о чем заявили боевики.

По информации Дем, пуштун Мухаммед Умар умер 23 апреля 2013 года и был похоронен без гроба в могиле без каких-либо опознавательных знаков. Нет ни одного четкого снимка, который бы идентифицировал его как личность, также он никогда не встречался с журналистами и не давал интервью напрямую. У Омара было четыре жены, два сына и две дочери.

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Теги: афганистан, терроризм, талибан, военная база, главарь, мулла омар
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