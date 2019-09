Уступки США не помогли. В Кабуле - крупный теракт: фото и видео

Вчера поздно вечером, 2 сентября, в Кабуле неподалеку от жилого квартала прогремел взрыв: террористы взорвали начиненный взрывчаткой грузовик. Об этом пишет местное агентство Tolo News,

После взрыва примерно в 21:55 вечера загорелась стоящая рядом цистерна с топливом. Многие строения поблизости повреждены. Взрыв был настолько мощным, что его слышали в разных концах афганской столицы, пишет источник.

В результате теракта погибли по меньшей мере 16 человек, еще 119 ранены. Число жертв, считают медики, возможно, вырастет: некоторые потерпевшие в тяжелом состоянии.

Большинство пострадавших - гражданские лица.

