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Уступки США не помогли. В Кабуле - крупный теракт: фото и видео

Уступки США не помогли. В Кабуле - крупный теракт: фото и видео - Фото
Фото: twitter.com/TOLOnews
03.09.2019, 08:33

Около 400 иностранцев срочно эвакуировали в более безопасное место в афганской столице

Вчера поздно вечером, 2 сентября, в Кабуле неподалеку от жилого квартала прогремел взрыв: террористы взорвали начиненный взрывчаткой грузовик. Об этом пишет местное агентство Tolo News,

После взрыва примерно в 21:55 вечера загорелась стоящая рядом цистерна с топливом. Многие строения поблизости  повреждены. Взрыв был настолько мощным, что его слышали в разных концах афганской столицы, пишет источник.

В результате теракта погибли по меньшей мере 16 человек, еще 119 ранены. Число жертв, считают медики, возможно, вырастет: некоторые потерпевшие в тяжелом состоянии.

Большинство пострадавших - гражданские лица.

Как заявил глава МВД Нусрат Рахими, целью злоумышленников была так называемая "Зеленая деревня" - укрепленный и охраняемый район столицы Афганистана, где проживают иностранцы и находятся многие правительственные офисы и офисы международных организаций. 

В результате операции спецназа были уничтожены пять боевиков.

Ответственность за взрыв традиционно взяли на себя радикалы из Талибана. Теракт произошел на фоне сообщений о некотором успехе переговоров талибов с властями США: Вашингтон уже пообещал вывести из Афганистана тысячи военных.

Читайте аналитику: Терроризм в Афганистане: угроза, которую недооценили (2018)

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афганистан Кабул терроризм талибан
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