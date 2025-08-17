Путин предложил 440 кв км в районе Сум и Харькова в обмен на 6600 кв км Донбасса – Reuters

Агентство опубликовало свою версию требований российского диктатора к Аляске для прекращения войны

Дональд Трамп и Владимир Путин

На встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин в частности, предложил обменять оккупированные российскими войсками участки в Сумской и Харьковской областях на территорию, которую контролирует Украина на Донбассе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нескольких неназванных собеседников, знакомых с мнением Кремля.

Агентство отметило, что осведомленность собеседников о требованиях Путина основана на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и, вероятно, не является полной.

Источники Reuters подтвердили ранее озвученную The New York Times информацию, что российский диктатор требует полного вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательство России заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Взамен Россия готова вернуть оккупированные участки украинских земель на севере Сумской и северо-востоке Харьковской областей.

Согласно данным Deep State, Россия контролирует отдельные участки Сумской и Харьковской областей общей площадью около 440 квадратных километров, а Украина контролирует около 6600 квадратных километров Донбасса.

Собеседники Reuters также сообщили, что Путин стремился как минимум к формальному признанию суверенитета России над Крымом, который Москва оккупировала в 2014 году.

Неясно, означает ли это признание со стороны правительства США или, например, всех западных стран и Украины, отмечает агентство.

Собеседники добавили, что Путин также ожидает отмены по крайней мере части санкций против России. Однако они не смогли сказать, распространяется ли это на санкции США и европейских стран или только на американские.

Другие вероятные предложения российского диктатора, которые приводит Reuters, совпадают с данными The New York Times.

В частности, речь идет об отказе от прекращения огня до достижения всеобъемлющего мирного соглашения, запрете на вступление Украины в НАТО, обсуждении "определенных" гарантий безопасности для Украины, официальном статусе русского языка и возвращении прав Русской православной церкви.