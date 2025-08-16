Донбасс в обмен на перемирие и "письменные гарантии". NYT пишет о таком плане Трампа

Президент США будет говорить с Зеленским о том, что услышал от Путина на Аляске, Европа тоже приглашена, утверждают собеседники медиа

Президент США Дональд Трамп после встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил европейским партнерам, что он поддерживает план прекращения войны путем передачи украинских территорий российским оккупантам, а не попытки достичь перемирия. Об этом заявляет американская газета The New York Times со ссылкой двух анонимных европейских чиновников, проинформированных о разговоре.

По их данным, Трамп обсудит этот план с президентом Владимиром Зеленским 18 августа в Белом доме, а европейские лидеры приглашены присоединиться к ним.

NYT пишет, что после встречи с Путиным Трамп отказался от требования о немедленном прекращении огня и считает, что можно быстро договориться о мирном договоре, если руководитель Украины согласится отдать России Донбасс, даже те территории, которые не оккупированы российскими войсками.

Зеленский и европейские лидеры выступили категорически против такой уступки по неоккупированной территории, на которой также расположены важные оборонительные линии, и которая богата полезными ископаемыми, передает медиа. Украинские чиновники заявили, что окончательное соглашение не может предусматривать согласие Киева на передачу любой своей суверенной территории, что нарушило бы Конституцию страны.

В обмен на "передачу" Донбасса Путин предложил прекращение огня на остальной территории Украины по нынешним линиям фронта и "письменное обещание" не нападать на страну или любое другое европейское государство, заявили высокопоставленные чиновники. Они указали Трампу, что российский диктатор часто нарушал свои письменные обязательства.

Чиновники подчеркнули, что решение насчет своей территории должна принимать сама Украина, добавив, что международные границы не могут быть изменены силой.

По словам чиновников, во время телефонного разговора Трамп не упоминал о введении дополнительных санкций или экономического давления на Россию. В то же время европейские лидеры подчеркнули, что они будут продолжать принимать такие меры против Москвы, пока не прекратятся убийства, отметил один из чиновников.

Представители Белого дома не ответили на запрос NYT о комментарии.

В то же время европейские чиновники сообщили: Трамп заявил, что Путин якобы согласился с тем, что Украина должна иметь надежные гарантии безопасности после заключения соглашения, но не в рамках НАТО; президент США сообщил европейцам, что американские войска могут принять участие в этом процессе.

Кроме этого, диктатор РФ попросил гарантий, что русский язык снова станет официальным в Украине, а также захотел "безопасности для русских православных церквей (Наверное, речь идет о Московском патриархате. – Ред.)", заявили чиновники.

Они отметили, что Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским. В то же время диктатор до сих пор отказывается встречаться с президентом Украины, считая его якобы нелегитимным президентом "искусственной страны", заключает NYT.

Официальных подтверждений этому плану пока нет.