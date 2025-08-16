Вийти з Донбасу в обмін на "мирну угоду" та "письмові гарантії". NYT заявляє про такий план Трампа

Президент США говоритиме з Зеленським про те, що почув від Путіна на Алясці, Європа теж запрошена, стверджують співбесідники медіа

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з диктатором Володимиром Путіним заявив європейським партнерам, що він підтримує план припинення війни шляхом передання українських територій російським окупантам, а не спроби досягти перемир'я. Про це заявляє американська газета The New York Times з посиланням на двох анонімних європейських чиновників, поінформованих про розмову.

За їх даними, Трамп обговорить цей план з президентом Володимиром Зеленським 18 серпня у Білому домі, а європейські лідери запрошені приєднатися до них.

NYT пише, що після зустрічі з Путіним Трамп відмовився від вимоги про негайне припинення вогню і вважає, що можна швидко домовитись про мирний договір, якщо керівник України погодиться віддати Росії Донбас, навіть ті території, які не окуповані російськими військами.

Зеленський та європейські лідери виступили категорично проти такої поступки щодо неокупованої території, на якій також розташовані важливі оборонні лінії і яка багата на корисні копалини, передає медіа. Українські посадовці заявили, що остаточна угода не може передбачати згоду Києва на передання будь-якої своєї суверенної території, що порушило б Конституцію країни.

В обмін на "передання" Донбасу Путін запропонував припинення вогню на решті території України за нинішніми лініями фронту та "письмову обіцянку" не нападати на країну чи будь-яку іншу європейську державу, заявили високопосадовці. Вони вказали Трампу, що російський диктатор часто порушував свої письмові зобов'язання.

Чиновники підкреслили, що рішення стосовно своєї території має ухвалювати сама України, додавши, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

За словами посадовців, під час телефонної розмови Трамп не згадував про запровадження додаткових санкцій або економічного тиску на Росію. Водночас європейські лідери наголосили, що вони продовжуватимуть вживати таких заходів проти Москви, поки не припиняться вбивства, зазначив один з чиновників.

Представники Білого дому не відповіли на запит NYT про коментар.

Водночас європейські чиновники повідомили: Трамп заявив, що Путін нібито погодився з тим, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки після укладання угоди, але не в межах НАТО; президент США повідомив європейцям, що американські війська можуть взяти участь у цьому процесі.

Окрім цього, диктатор РФ попросив гарантій, що російська мова знову стане офіційною в Україні, а також захотів "безпеки для російських православних церков (Напевно, йдеться про Московський патріархат. – Ред.)", заявили посадовці.

Вони зазначили, що Трамп висловив надію на проведення тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським. Водночас диктатор досі відмовляється зустрічатися з президентом України, вважаючи його нібито нелегітимним президентом "штучної країни", підсумовує NYT.

Офіційних підтверджень цьому плану наразі немає.