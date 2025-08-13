Зеленський упевнений, що Путіну не потрібні українські землі. Немає сенсу виходити з Донбасу

Президент наголосив, що жодних гарантій на кшталт членства в НАТО Україні не пропонують – натомість, якщо вийти з Донбасу, Росія звідти наступатиме далі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський не підтримує ідею "обміну" територіями, аргументуючи це тим, що додаткові землі російському диктатору Володимиру Путіну насправді не потрібні. Як передає кореспондентка LIGA.net, на зустрічі з журналістами глава держави наголосив, що такий "обмін" призвів би лише до нової війни.

"Скільки в Росії територій? Що для них таке третина нашої Донеччини? Що для них таке вся територія нашої держави? У них не заселена в рази більша територія, ніж наша держава. Я маю на увазі, якісь там люди є, але там немає розвинутих міст або взагалі немає життя", – наголосив президент.

Він переконаний, що це не питання земель, тому що РФ – найбільша територія у світі.

"Що робить Путін? Йому потрібна окупація нашої держави не з погляду території. Йому не потрібна суверенна Україна. І в цьому вся гра. Усі ці території не відіграють ніякої ролі для нього", – переконаний Зеленський.

Він запитав – якщо питання не в кілометрах, то який сенс виходити з 9000 кв. км Донеччини, які Україна зараз контролює?

"Просто йому допомогти підготувати нову військову операцію? А значить нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть передусім нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність", – сказав Зеленський.

Президент запитав, у чому полягав би "компроміс" у разі, якби Україна вийшла з Донбасу – адже ані членства в НАТО, ані в Євросоюзі, ані інших гарантій Україні не обіцяли.

Зокрема, як наголосив Зеленський, росіяни б не дозволили розмістити американські бази на території України.

"Ну, значить, ти боїшся баз Америки? Боїшся, що американці будуть наступати? Руські кажуть: "Ні, ми цього не боїмося". А, ви не боїтесь? Ти просто хочеш наступати і не хочеш, щоб американці там стояли? "Так". Про що ми говоримо? Треба розібратися в цілях Путіна і в сенсах, які він постійно демонструє і говорить. І якщо в цьому розібратися – стане зрозуміло, що відбувається і що він робить", – додав президент.