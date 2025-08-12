Зеленський щодо "обміну територіями": Ми не вийдемо з Донбасу

Президент вважає, що Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сили оборони не вийдуть із Донбасу у межах так званого "обміну територіями", про який говорив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

"Ми не вийдемо з Донбасу", – заявив глава держави, додавши, що Росія незаконно окупувала українські території.

Він вважає, що Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу.

"Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну. Чому? Крим стовідсотково був плацдармом для наступу на південь нашої держави. Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією", – зазначив Зеленський.

Він вважає, що однією з найміцніших частин наступальних військ Росії були саме набрані люди з окупованих після 2014 року територій. Тобто це формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення.

"Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу русских", – заявив глава держави.

Президент припустив, що у такому випадку за кілька років у російського диктатора Володимира Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області.

"І не тільки. Також на Харків. І тому, на мій погляд, будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки. Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9000 квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії", – додав президент.