Населення підконтрольної Україні Донецької області зменшилось усемеро за велику війну

До повномасштабного вторгнення у районах Донеччини, підконтрольних Україні, проживало 1,9 млн людей. Зараз – 250 000

Евакуація (Ілюстративне фото: Донецька ОВА)

Станом на початок серпня 2025 року населення територій Донецької області, підконтрольних українському уряду, становить понад 250 000 людей – за час повномасштабної війни ця цифра зменшилась майже усемеро з половиною. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив Департамент з питань цивільного захисту, мобілізації та оборонної роботи Донецької обласної військової адміністрації.

"Станом на 1 серпня населення Донецької області (підконтрольній Україні) складає 255 500 осіб", – йдеться у відповіді.

В ОВА додали, що від початку поточного року з регіону евакуювали 59 100 людей.

Водночас Департамент соціального захисту Донецької ОВА у відповідь на запит LIGA.net повідомив, що в області проживає близько 103 700 людей похилого віку. Це становить 40% від загального населення.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що перед повномасштабним вторгненням у вільній частині Донецької області проживало 1,9 млн людей. Станом на квітень 2024 року в регіоні залишалося 525 000 людей.

Таким чином за трохи більш ніж 15 місяців населення скоротилось більш ніж удвічі.