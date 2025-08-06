Населення підконтрольної Україні Донецької області зменшилось усемеро за велику війну
Станом на початок серпня 2025 року населення територій Донецької області, підконтрольних українському уряду, становить понад 250 000 людей – за час повномасштабної війни ця цифра зменшилась майже усемеро з половиною. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив Департамент з питань цивільного захисту, мобілізації та оборонної роботи Донецької обласної військової адміністрації.
"Станом на 1 серпня населення Донецької області (підконтрольній Україні) складає 255 500 осіб", – йдеться у відповіді.
В ОВА додали, що від початку поточного року з регіону евакуювали 59 100 людей.
Водночас Департамент соціального захисту Донецької ОВА у відповідь на запит LIGA.net повідомив, що в області проживає близько 103 700 людей похилого віку. Це становить 40% від загального населення.
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що перед повномасштабним вторгненням у вільній частині Донецької області проживало 1,9 млн людей. Станом на квітень 2024 року в регіоні залишалося 525 000 людей.
Таким чином за трохи більш ніж 15 місяців населення скоротилось більш ніж удвічі.
- 11 липня Буданов повідомляв, що Росія не зможе вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2025 року.
- Водночас Донецька область щодня перебуває під російськими обстрілами. 2 серпня під масованою дроновою атакою опинилася Дружківка – постраждало сім людей.
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