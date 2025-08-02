Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Наслідки у Запорізькому районі (Фото: ОВА)

У суботу, 2 серпня, росіяни завдали ударів по населених пунктах Донецької та Запорізької областей – є поранені та руйнування. Про це повідомили обласні військові адміністрації.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що окупанти вдарили по одному з сіл Запорізького району. Поранення отримали три людини – чоловіки 44 та 66 років, а також 60-річна жінка.

Стан 66-річного чоловіка тяжкий. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості.

Через атаку РФ пошкоджено близько 100 приватних будинків: вибито вікна, понівечено дахи та двері. Внаслідок удару сталося займання будинку, господарчих споруд та прилеглої території. Рятувальники вже локалізували пожежу. Руйнувань зазнали також школа та амбулаторія.

Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Запорізька ОВА
Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Запорізька ОВА
Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Запорізька ОВА

2 серпня під масованою дроновою атакою опинилася Дружківка Донецької області. Глава ОВА Вадим Філашкин повідомив про п'ятьох постраждалих.

Пошкоджено два будинки, ринок, крамницю й адмінбудівлю, знищено декілька автівок.

На місці працюють усі відповідальні служби.

ДОПОВНЕНО О 14:55. Національна поліція повідомила, що кількість постраждалих у Дружківці зросла до семи. Зафіксовано щонайменше вісім влучань.

Серед поранених – шестеро жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік. Пошкоджено два житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, дев’ять цивільних авто.

Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Нацполіція
Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Нацполіція
Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Нацполіція
Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Нацполіція
Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Донецька ОВА
Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Донецька ОВА
Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Донецька ОВА
Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування
Фото: Донецька ОВА
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