Росіяни атакували Дружківку та село в Запорізькому районі: є поранені та руйнування

У Донецькій області через масовану атаку БпЛА поранено сім людей

Наслідки у Запорізькому районі (Фото: ОВА)

У суботу, 2 серпня, росіяни завдали ударів по населених пунктах Донецької та Запорізької областей – є поранені та руйнування. Про це повідомили обласні військові адміністрації.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що окупанти вдарили по одному з сіл Запорізького району. Поранення отримали три людини – чоловіки 44 та 66 років, а також 60-річна жінка.

Стан 66-річного чоловіка тяжкий. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості.

Через атаку РФ пошкоджено близько 100 приватних будинків: вибито вікна, понівечено дахи та двері. Внаслідок удару сталося займання будинку, господарчих споруд та прилеглої території. Рятувальники вже локалізували пожежу. Руйнувань зазнали також школа та амбулаторія.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

2 серпня під масованою дроновою атакою опинилася Дружківка Донецької області. Глава ОВА Вадим Філашкин повідомив про п'ятьох постраждалих.

Пошкоджено два будинки, ринок, крамницю й адмінбудівлю, знищено декілька автівок.

На місці працюють усі відповідальні служби.

ДОПОВНЕНО О 14:55. Національна поліція повідомила, що кількість постраждалих у Дружківці зросла до семи. Зафіксовано щонайменше вісім влучань.

Серед поранених – шестеро жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік. Пошкоджено два житлових будинки, торговий комплекс, три адмінбудівлі, магазин, дев’ять цивільних авто.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА