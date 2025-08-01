Росіяни вдарили дроном поряд з багатоповерхівкою у Харкові – серед постраждалих п'ятимісячне немовля
Російські атакували дроном Харків – удар прийшовся поряд з багатоквартирним будинком, серед постраждалих – троє дітей, у тому числі п'ятимісячне немовля. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Окупанти вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", написав міський голова о 20:47.
Згодом стало відомо, що БпЛА окупантів влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі місті.
Станом на 21:29 відомо про сімох постраждалих.
"Також є інформація про пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного авто. На місці працюють усі відповідні служби". – зазначив Терехов.
ОНОВЛЕНО о 21:44. "Вже десятеро постраждалих, з яких троє дітей. Серед них немовля п'яти місяців", – написав Терехов.
У ніч на 31 липня росіяни здійснили масований удар по Києву – унаслідок цієї ракетної і дронової атаки загинула 31 людина, з них п'ятеро – діти, поранено 159 осіб, у тому числі 16 дітей.
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