Росіяни вдарили дроном поряд з багатоповерхівкою у Харкові – серед постраждалих п'ятимісячне немовля

Вечірній Харків (Ілюстративний скриншот)

Російські атакували дроном Харків – удар прийшовся поряд з багатоквартирним будинком, серед постраждалих – троє дітей, у тому числі п'ятимісячне немовля. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Окупанти вдарили по Харкову безпілотником "Молнія", написав міський голова о 20:47.

"Молнія" – це FPV-дрон, який може нести три-п'ять кілограмів вибухівки. Цей безпілотник коштує дешевше за "шахед" , а виявити його складніше. Дальність польоту – 40 км.

Згодом стало відомо, що БпЛА окупантів влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі місті.

Станом на 21:29 відомо про сімох постраждалих.

"Також є інформація про пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного авто. На місці працюють усі відповідні служби". – зазначив Терехов.

ОНОВЛЕНО о 21:44. "Вже десятеро постраждалих, з яких троє дітей. Серед них немовля п'яти місяців", – написав Терехов.