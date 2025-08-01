За ніч кількість загиблих внаслідок ударів по Києву збільшилась ще на дев'ять людей
Внаслідок російських ракетних ударів по Києву 31 липня станом на ранок 1 серпня відомо про 27 загиблих – за ніч ця цифра збільшилась на дев'ять осіб. Про це повідомили очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на зараз кількість людей, яких вчора вбили росіяни вже 27", – написав Ткаченко о 07:52.
Годиною раніше було відомо про 26 загиблих, а ввечері 31 липня – про 16.
Серед загиблих – троє дітей. 159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей.
Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Рятувальники розібрали вже 70% зруйнованих конструкцій будинку.
1 серпня у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського терору.
- У ніч проти 31 липня росіяни завдали ударів по Києву дронами, а під ранок – ракетами. У Святошинському районі зруйновано під'їзд багатоповерхівки – там найбільше жертв.
- Російська атака також пошкодила залізничну інфраструктуру, Київський ісламський культурний центр при одній з центральних мечетей, територію та виробничі приміщення Національної кіностудії імені Довженка.
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