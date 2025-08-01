За ніч кількість загиблих внаслідок ударів по Києву збільшилась ще на дев'ять людей

27 людей вбила Росія ракетною атакою на столицю. Ще понад півтори сотні – постраждали

Фото: Telegram / Klymenko_MVS

Внаслідок російських ракетних ударів по Києву 31 липня станом на ранок 1 серпня відомо про 27 загиблих – за ніч ця цифра збільшилась на дев'ять осіб. Про це повідомили очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на зараз кількість людей, яких вчора вбили росіяни вже 27", – написав Ткаченко о 07:52.

Годиною раніше було відомо про 26 загиблих, а ввечері 31 липня – про 16.

Серед загиблих – троє дітей. 159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей.

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Рятувальники розібрали вже 70% зруйнованих конструкцій будинку.

1 серпня у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського терору.