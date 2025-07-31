Через атаку РФ по Києву постраждав мусульманський культурний центр – фото

Україна закликає ісламські країни, міжнародні організації та мусульманські громади висловити свою позицію, відреагувати та засудити цей удар окупантів

Фото: X / Andrii Sybiha

Уночі 31 липня через масований удар росіян по українській столиці постраждав Київський ісламський культурний центр при одній з центральних мечетей. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Внаслідок чергового жорстокого російського удару по Києву цієї ночі було пошкоджено Київський ісламський культурний центр при одній з наших центральних мечетей. Це ще одна демонстрація того, що Москва веде злочинну війну проти самих основ людяності. Російський терор не щадить нікого", – написав посадовець.

Україна закликає всі ісламські країни, міжнародні урядові та неурядові організації, а також мусульманські громади в усьому світі висловити свою позицію, відреагувати та засудити цей удар окупантів, заявив Сибіга.

Він зауважив, що "російському варварству треба протиставити силу та єдність світу".

"Разом ми повинні змусити Москву погодитися на припинення вогню і покласти край війні та терору", – підсумував глава МЗС.

Фото: X / Andrii Sybiha

Фото: X / Andrii Sybiha

Фото: X / Andrii Sybiha