Через атаку РФ по Києву постраждав мусульманський культурний центр – фото
Уночі 31 липня через масований удар росіян по українській столиці постраждав Київський ісламський культурний центр при одній з центральних мечетей. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Внаслідок чергового жорстокого російського удару по Києву цієї ночі було пошкоджено Київський ісламський культурний центр при одній з наших центральних мечетей. Це ще одна демонстрація того, що Москва веде злочинну війну проти самих основ людяності. Російський терор не щадить нікого", – написав посадовець.
Україна закликає всі ісламські країни, міжнародні урядові та неурядові організації, а також мусульманські громади в усьому світі висловити свою позицію, відреагувати та засудити цей удар окупантів, заявив Сибіга.
Він зауважив, що "російському варварству треба протиставити силу та єдність світу".
"Разом ми повинні змусити Москву погодитися на припинення вогню і покласти край війні та терору", – підсумував глава МЗС.
- Росіяни завдали ударів по Києву дронами й ракетами – наразі відомо про сімох загиблих, серед них дитина. 64 людини зазнали поранень, у лікарнях перебувають 50 постраждалих. Людей шукають під завалами.
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти дві ночі поспіль використовували реактивні дрони під час ударів по Україні.
- Після цієї атаки Сибіга заявив, що Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим з диктатором Путіним, намагаючись знайти рішення.
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