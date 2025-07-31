Росія другу ніч поспіль била по Україні реактивними дронами – Ігнат

За словами речника Повітряних сил, реактивні дрони важко розпізнати, оскільки вони відображаються як крилаті ракети

Наслідки атаки у Києві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 31 липня Росія знову запустила реактивні дрони під час масованої атаки на Україну. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Імовірно, сьогодні теж такі БпЛА були серед звичайних дронів-імітаторів, або ж ударний шахед із двигунами внутрішнього згоряння", – розповів Ігнат.

За словами речника, для таких дронів характерний звук, що відрізняється від звичайного "шахеда".

"Фактично, радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути 500 км/год. Такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо", – пояснив Ігнат.

Саме через це, на сьогодні, є загроза щодо застосування противником цих реактивних дронів, зауважив речник.

У ніч проти 30 липня росіяни атакували Україну 78 безпілотниками, частина із яких були реактивними. Зокрема було зафіксовано до восьми таких БпЛА на північному напрямку.

28 липня перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону прогнозував, що росіяни найближчим часом почнуть масово застосовувати реактивні БпЛА, і що РФ вже почала впроваджувати технології, які дозволяють "шахедам" ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів.

Як писали в ISW, раніше російські воєнкори вже заявляли, що окупанти атакували Одесу 21 квітня реактивними дронами-камікадзе "Герань-3", швидкість яких нібито сягає 600 км/год.

Дрон може мати новий компактний турбореактивний двигун і може летіти на великій висоті, щоб уникнути роботи українських мобільних вогневих груп.