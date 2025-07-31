РФ запустила до восьми реактивных дронов во время массированной атаки на Украину – Игнат

По словам представителя Воздушных сил, реактивные дроны трудно распознать, поскольку они отображаются как крылатые ракеты

Последствия атаки в Киеве (Фото: ГСЧС)

В ночь на 31 июля было зафиксировано до восьми реактивных дронов во время массированной атаки России на Украину. Беспилотники заходили с северного направления, сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам спикера, для таких дронов характерен звук, отличающийся от обычного "шахеда".

"Фактически, радиолокационно он отображается как крылатая ракета по параметрам полета, потому что скорость там может быть 500 км/ч. Такие цели перехватывать могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", – пояснил Игнат.

Именно поэтому, на сегодня, есть угроза применения противником этих реактивных дронов, отметил спикер.

28 июля первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона прогнозировал, что россияне в ближайшее время начнут массово применять реактивные БпЛА, и что РФ уже начала внедрять технологии, которые позволяют "шахедам" эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков.

Как писали в ISW, ранее российские военкоры уже заявляли, что оккупанты атаковали Одессу 21 апреля реактивными дронами-камикадзе "Герань-3", скорость которых якобы достигает 600 км/ч.

Дрон может иметь новый компактный турбореактивный двигатель и может лететь на большой высоте, чтобы избежать работы украинских мобильных огневых групп.