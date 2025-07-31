РФ запустила до восьми реактивных дронов во время массированной атаки на Украину – Игнат
Последствия атаки в Киеве (Фото: ГСЧС)

В ночь на 31 июля было зафиксировано до восьми реактивных дронов во время массированной атаки России на Украину. Беспилотники заходили с северного направления, сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам спикера, для таких дронов характерен звук, отличающийся от обычного "шахеда".

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"Фактически, радиолокационно он отображается как крылатая ракета по параметрам полета, потому что скорость там может быть 500 км/ч. Такие цели перехватывать могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", – пояснил Игнат.

Именно поэтому, на сегодня, есть угроза применения противником этих реактивных дронов, отметил спикер.

28 июля первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона прогнозировал, что россияне в ближайшее время начнут массово применять реактивные БпЛА, и что РФ уже начала внедрять технологии, которые позволяют "шахедам" эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков.

Как писали в ISW, ранее российские военкоры уже заявляли, что оккупанты атаковали Одессу 21 апреля реактивными дронами-камикадзе "Герань-3", скорость которых якобы достигает 600 км/ч.

Дрон может иметь новый компактный турбореактивный двигатель и может лететь на большой высоте, чтобы избежать работы украинских мобильных огневых групп.

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