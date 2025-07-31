Дочь Келлога об обстреле Киева: Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн Трампа

Меган Моббс (Фото: instagram.com/mobbs_mentality)

Массированная российская атака на Киев в ночь на 31 июля – это ответ российского диктатора Владимира Путина на "10 дней", которые президент США Дональд Трамп дал ему на урегулирование войны. Такое мнение высказала дочь спецпосланника американского президента Кита Келлога, руководитель фонда, предоставляющего Киеву невоенную помощь, Меган Моббс.

"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не должны оказаться беспомощными", – написала она, когда россияне запускали по украинской столице "шахеды".

Позже она опубликовала еще один пост – когда полетели ракеты.

"А потом последовали российские ракеты – но только после того, как гражданские покинули бомбоубежища, чтобы вернуться домой. Россия посылает Америке и Западу продуманный сигнал: мы вас не боимся", – написала Моббс.

Она также высмеяла одного из российских пропагандистов, написавшего, что "Киев не подвергается массированным атакам, мы наносим точные удары".

"Испытание американской силы? И что это такое? Больше санкций против крупнейшей в мире экономики, базирующейся на ресурсах? Или, возможно, бомбить крупнейшую в мире ядерную державу? Лол", – написал пропагандист РФ.

Моббс ответила: "Ты ничего не делаешь, трус. Ты жалкий пропагандист, который сидит за экраном компьютера и восхваляет военные преступления. Бряцание ядерным оружием от таких придурков, как ты, никого не пугает. О, и великие державы не боятся эскалации. Мы и есть эта эскалация".