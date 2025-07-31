Россия массированно атаковала Киев: ракета разрушила подъезд многоэтажки – видео, фото

Россия массированно атаковала Киев: ракета разрушила подъезд многоэтажки – видео, фотообновлено
В ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами. Есть последствия в четырех районах столицы, десятки пострадавших и один погибший. Об этом сообщили министр внутренних дел Игорь Клименко, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, мэр Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Атаку прокомментировал и президент Владимир Зеленский: "Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы".
Так, в Святошинском районе разрушен подъезд дома.
Также начались пожары в нескольких нежилых зданиях.
В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения фиксировались на нескольких локациях нежилой застройки.
В Голосеевском районе повреждены школа и детский сад.
В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.
По состоянию на 06.32 было известно о 27 пострадавших в столице. 17 из них медики были госпитализированы.
Среди травмированных – трое ехавших по вызову полицейских. Двое раненых спасли из-под завалов.
Есть одна погибшая – это женщина, тело которой деблокировали из-под завалов.
ОБНОВЛЕНО В 07:04. Уже 48 пострадавших в столице. 29 из них – в больницах.
Известно о втором погибшем человеке.
- Прошлой ночью, 30 июля, Россия запускала по Украине реактивные БпЛА. Оккупанты ударили "шахедами" по Харькову, в результате чего есть раненые, горели авто и дом.
- Также российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область, убив животных на ферме, ранив людей и повредив инфраструктуру Укрзализныци.
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