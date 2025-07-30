Россия атаковала Харьков "шахедом" и "Геранью-2". Есть раненые, горели авто и дом – видео

По предварительным данным, россияне нанесли два удара по разным районам города

Атака по Харькову (скриншот видео Харьковской областной прокуратуры)

Около 02:00 30 июля Россия ударила по Харькову беспилотником, произошли пожары и были ранены люди. Об этом сообщили местные власти.

По данным городского головы Игоря Терехова, в Шевченковском районе загорелся автомобиль, пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов и супермаркет. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, россияне применили дрон "Герань-2".

Еще один взрыв прогремел в 02:43 – на этот раз враг ударил "шахедом", но, предварительно, по Слободскому району города.

По состоянию на 03:00 было известно о трех пострадавших в Шевченковском районе: 24-летняя женщина, 33-летний мужчина и 62-летняя женщина.

В Харьковской областной прокуратуре показали кадры последствий вражеской атаки.