Россия ранила четырех спасателей. В ГСЧС заявили, что враг сознательно бьет по ним – видео
29 июля в результате российских обстрелов пострадали четыре спасателя. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций и отметили, что враг намеренно бьет по спасателям.
В Константиновке Донецкой области вражеский дрон атаковал пожарную команду, когда та эвакуировала гражданское население из опасной зоны. В результате двое спасателей ранены, поврежден служебный автомобиль.
Спасатели, которые не пострадали, оказали домедицинскую помощь раненым и доставили их в больницу. У одного из них рваная рана плеча, а у другого травмирована голова.
В Херсоне российский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Ранены два чрезвычайника, их также транспортировали в больницу.
"Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям, зная, что именно они – последняя защита для мирного населения. Бьют по тем, кто ежедневно спасает человеческие жизни", – отметили в ГСЧС.
- 18 июня россияне сбросили взрывчатку на пожарную часть в Херсонской области. Трех раненых спасателей с контузиями и другими ранениями доставили в больницу.
- 6 июля Россия атаковала спасателей в Харькове и Херсоне во время тушения пожаров после обстрела, повреждена автоцистерна.
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