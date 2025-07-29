Россия ранила четырех спасателей. В ГСЧС заявили, что враг сознательно бьет по ним – видео

Четырех спасателей с ранами и ушибами доставили в больницы

Пострадавший спасатель (Фото: ГСЧС)

29 июля в результате российских обстрелов пострадали четыре спасателя. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций и отметили, что враг намеренно бьет по спасателям.

В Константиновке Донецкой области вражеский дрон атаковал пожарную команду, когда та эвакуировала гражданское население из опасной зоны. В результате двое спасателей ранены, поврежден служебный автомобиль.

Спасатели, которые не пострадали, оказали домедицинскую помощь раненым и доставили их в больницу. У одного из них рваная рана плеча, а у другого травмирована голова.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Херсоне российский FPV-дрон попал в грузовик одного из спасательных подразделений ГСЧС. Ранены два чрезвычайника, их также транспортировали в больницу.

"Оккупанты целенаправленно бьют по спасателям, зная, что именно они – последняя защита для мирного населения. Бьют по тем, кто ежедневно спасает человеческие жизни", – отметили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС