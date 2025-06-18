Россияне сбросили взрывчатку на пожарную часть в Херсонской области: трое раненых
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на пожарную часть в Белозерке. Трое спасателей ранены, сообщила Херсонская областная военная администрация.
Пострадавшим 24, 31 и 38 лет. У них контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а у двух из них еще осколочные ранения.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
- 30 мая россияне прицельно ударили дроном по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены пожарное депо и пожарно-спасательный автомобиль.
- 3 июня Россия ударила по машине пожарных в Запорожской области, она сгорела дотла.
- 5 июня Россия атаковала спасателей в Славянске, которые тушили пожар от обстрела, есть раненый.
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- 11 июня в Харьковской области россияне атаковали саперов во время разминирования, есть погибший.