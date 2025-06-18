Россияне сбросили взрывчатку на пожарную часть в Херсонской области: трое раненых

Спасателей с контузиями и другими ранениями доставили в больницу

Спасатель (Фото: ГСЧС)

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на пожарную часть в Белозерке. Трое спасателей ранены, сообщила Херсонская областная военная администрация.

Пострадавшим 24, 31 и 38 лет. У них контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а у двух из них еще осколочные ранения.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.