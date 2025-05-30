Россияне прицельно ударили дроном по подразделению ГСЧС в Никополе – фото
Днем 30 мая россияне прицельно ударили дроном по территории подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе в Днепропетровской области. Есть повреждения, обошлось без пострадавших, сообщили спасатели.
В результате вражеской атаки повреждены пожарное депо и пожарно-спасательный автомобиль. Но, как отметили спасатели, россияне на этом не остановились.
Уже через 10 минут враг нанес второй удар, попав на этот раз по административному зданию. Отмечается, что никто из спасателей не пострадал.
- В ночь на 30 мая Россия массированно атаковала ударными дронами депо в Харькове и село под Чугуевым. До 10 человек пострадали.
- Оккупанты разрушили депо и отделения Нової Пошти в Одесской области, в результате атаки возник пожар.