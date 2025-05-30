Россия массированно атаковала ударными дронами депо в Харькове и село под Чугуевым – фото

До 10 человек пострадали в результате российских ударов по области и городу

Харьков (Иллюстративный скриншот)

В ночь на 30 мая Россия массированно атаковала беспилотниками коммунальное предприятие в Харькове и село Васильев Хутор Чугуевской общины. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В 03:10 Терехов написал, что Харьков снова под ударом. В 03:19 – о серии взрывов и массированной атаке БпЛА.

Впоследствии стало известно, что массированный удар вражеских беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе. На месте попадания начался пожар.

Всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району. Повреждены жилые дома, расположенные вблизи места обстрела.

Есть информация о том, что пострадала одна работница КП, которая во время атаки дронов находилась на территории предприятия. Синегубов уточнил, что это 61-летняя женщина.

В 03:51 он также сообщил об атаке на Васильев Хутор. Известно о восьми пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка.

ДОПОЛНЕНО В 07:10. Терехов уточнил последствия атаки. РФ выпустила восемь "шахедов" по одному из депо, где ремонтировали и обслуживали троллейбусы. Пострадало коммунальное предприятие и более 30 многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медицинская помощь.

"Насчет депо. Как и всегда, большинство транспорта мы заранее рассредоточили по городу – именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но находившаяся в ремонте техника попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений", – написал он.

Терехов заверил, что, несмотря на это, городская транспортная система работает и горожане пользуются бесплатным транспортом.

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова

Фото: Telegram Терехова