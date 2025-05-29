Россия ударила ракетами по пригороду Чугуева – Харьковская ОВА

Выясняется информация о пострадавших и последствиях попадания

Чугуев (Иллюстративное фото: kharkivoda.gov.ua)

Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал пригород Чугуева.

По его словам, россияне ударили двумя ракетами около 18:30. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и последствиях попадания.

"Оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковской области. Поэтому не игнорируйте сигналы тревоги", – отметил Синегубов.

В то же время Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Харьковскую область.