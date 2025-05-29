Россия ударила ракетами по пригороду Чугуева – Харьковская ОВА
Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал пригород Чугуева.
По его словам, россияне ударили двумя ракетами около 18:30. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и последствиях попадания.
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"Оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковской области. Поэтому не игнорируйте сигналы тревоги", – отметил Синегубов.
В то же время Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Харьковскую область.
- Днем 29 мая Россия сбросила взрывчатку на Берислав с дрона. В результате атаки погибли два человека.
- Также враг сбросил по меньшей мере пять КАБ на село Верхняя Терса в Запорожской области. Известно о двух погибших и одном раненом.