Росія вдарила ракетами по передмістю Чугуєва – Харківська ОВА
Росія завдала ракетного удару по Харківській області. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував передмістя Чугуєва.
За його словами, росіяни вдарили двома ракетами близько 18:30. Наразі уточнюється інформація про постраждалих та наслідки влучання.
Читайте також
"Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Тому не ігноруйте сигналів тривоги", – зазначив Синєгубов.
У цей же час Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Харківську область.
- Вдень 29 травня Росія скинула вибухівку на Берислав з дрона. Внаслідок атаки загинули двоє людей.
- Також ворог скинув щонайменше п'ять КАБів на село Верхня Терса у Запорізькій області. Відомо про двох загиблих та одного пораненого.