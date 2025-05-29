Росія вдарила ракетами по передмістю Чугуєва – Харківська ОВА

З'ясовується інформація про постраждалих та наслідки влучання

Чугуїв (Ілюстративне фото: kharkivoda.gov.ua)

Росія завдала ракетного удару по Харківській області. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував передмістя Чугуєва.

За його словами, росіяни вдарили двома ракетами близько 18:30. Наразі уточнюється інформація про постраждалих та наслідки влучання.

"Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Тому не ігноруйте сигналів тривоги", – зазначив Синєгубов.

У цей же час Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Харківську область.