Росія скинула з дрона вибухівку на Берислав: загинули двоє людей

Російські війська обстрілюють Херсонщину з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА

Наслідки обстрілу (Фото: hr.npu.gov.ua)

29 травня російські війська скинули вибухівку з дрона на Берислав, що на Херсонщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення отримали чоловіки 33 та 46 років.

У поліції Херсонської області повідомили, що з 06:00 28 травня до 06:00 29 травня російська армія з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА обстрілювала цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів.

Наслідки обстрілу (Фото: hr.npu.gov.ua)

Наслідки обстрілу (Фото: hr.npu.gov.ua)

Наслідки обстрілу (Фото: hr.npu.gov.ua)

Зокрема, російські військові атакували дроном цивільний автомобіль у Білозерці. Внаслідок скиду вибухівки тяжкі поранення отримав 70-річний чоловік.

Також з безпілотників військові РФ били по Томиній Балці. Постраждали двоє місцевих жителів. В Антонівці через дронові атаки поранені 60-річна жінка та 51-річний чоловік.

У Центральному районі Херсона артилерійськими ударами пошкоджено адміністративну будівлю, портову інфраструктуру, два навчальні заклади, багатоквартирний будинок і газопроводи.