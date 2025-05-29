Росія скинула з дрона вибухівку на Берислав: загинули двоє людей
29 травня російські війська скинули вибухівку з дрона на Берислав, що на Херсонщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.
Унаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення отримали чоловіки 33 та 46 років.
У поліції Херсонської області повідомили, що з 06:00 28 травня до 06:00 29 травня російська армія з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА обстрілювала цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів.
Зокрема, російські військові атакували дроном цивільний автомобіль у Білозерці. Внаслідок скиду вибухівки тяжкі поранення отримав 70-річний чоловік.
Також з безпілотників військові РФ били по Томиній Балці. Постраждали двоє місцевих жителів. В Антонівці через дронові атаки поранені 60-річна жінка та 51-річний чоловік.
У Центральному районі Херсона артилерійськими ударами пошкоджено адміністративну будівлю, портову інфраструктуру, два навчальні заклади, багатоквартирний будинок і газопроводи.
- 28 травня ООН задокументувала систематичні атаки російських безпілотників по цивільних на правобережжі Херсонській області. У результаті дронових атак у Херсоні та 16 населених пунктах на територіях, контрольованих Україною, загинули майже 150 мирних жителів, а сотні отримали поранення.
- Того ж дня МЗС відреагувало на доповідь ООН, зазначивши, що результати роботи комісії важливі для притягнення до відповідальності всіх винних у російській агресії та похідних звірствах.