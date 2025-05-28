МЗС відреагувало на доповідь ООН щодо атак російських дронів на цивільних у Херсонській області
Міністерство закордонних справ вітає оприлюднення доповіді Незалежної міжнародної комісії Організації Об’єднаних Націй, яка задокументувала систематичні атаки російських безпілотників по цивільних на правобережжі Херсонській області. Відповідний коментар опублікувала пресслужба МЗС.
У відомстві зазначили, що це перша міжнародна доповідь, які привертає увагу саме до систематичних обстрілів цивільних російськими БпЛА в Херсонській області.
"Російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних людей, якій необхідно покласти край", – йдеться у заяві.
Доповідь ООН свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку РФ, яка продовжує вчиняти воєнні злочини та тероризувати цивільних українців.
Задокументовані факти свідчать про навмисні удари Росії по цивільних об’єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них.
В МЗС наголосили, що зібрані свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва.
Результати роботи комісії важливі для притягнення до відповідальності всіх винних у російській агресії та похідних звірствах, виплати компенсацій постраждалим.
У відомстві закликали міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, щоб змусити її припинити злочини проти цивільних людей, а також наголосили на необхідності подальшого документування всіх випадків порушень та притягнення винних до відповідальності.
У доповіді, оприлюдненій 28 травня, йдеться, що атаки безпілотників російських Збройних сил на цивільне населення в Херсонській області є злочинами проти людяності. Такого висновку дійшла комісія.
З липня 2024 року росіяни вбивали та ранили цивільних осіб на території, що простягається на понад 100 кілометрів вздовж правого берега річки Дніпро в Херсонській області. Атаки безпілотників були широкомасштабними, систематичними та здійснювалися в рамках скоординованої державної політики, зазначається у звіті.
В результаті дронових атак у Херсоні та 16 населених пунктах на територіях, контрольованих Україною, загинуло майже 150 мирних жителів, а сотні отримали поранення. Жертвами були чоловіки, жінки та діти. Мирні жителі ставали мішенями за різних обставин, коли вони виходили виконувати свої повсякденні справи, йшли пішки чи перебували в транспорті.
Регулярні атаки дронів, поширення відео цих ударів та численні публікації, що прямо закликають населення покинути територію, свідчать про скоординовану державну політику з боку російської влади, спрямовану на те, щоб змусити населення Херсонської області виїхати. Комісія дійшла висновку, що російські Збройні сили, можливо, вчинили злочин проти людяності – насильницьке переміщення населення.
- У січні 2025 року Прокудін повідомляв, що на правобережній частині Херсонської області проживають близько 145 000 людей, що втричі менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.
- Росіяни щодня завдають ударів по Херсону та населених пунктах на правобережжі області. Зокрема, 16 травня окупанти вдарили по залізничному вокзалу.