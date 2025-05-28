МЗС відреагувало на доповідь ООН щодо атак російських дронів на цивільних у Херсонській області

Результати роботи комісії важливі для притягнення до відповідальності всіх винних у російській агресії та похідних звірствах, заявили в МЗС

Обстріл Херсона (Ілюстративне фото: ДСНС)

Міністерство закордонних справ вітає оприлюднення доповіді Незалежної міжнародної комісії Організації Об’єднаних Націй, яка задокументувала систематичні атаки російських безпілотників по цивільних на правобережжі Херсонській області. Відповідний коментар опублікувала пресслужба МЗС.

У відомстві зазначили, що це перша міжнародна доповідь, які привертає увагу саме до систематичних обстрілів цивільних російськими БпЛА в Херсонській області.

"Російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних людей, якій необхідно покласти край", – йдеться у заяві.

Доповідь ООН свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку РФ, яка продовжує вчиняти воєнні злочини та тероризувати цивільних українців.

Задокументовані факти свідчать про навмисні удари Росії по цивільних об’єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них.

В МЗС наголосили, що зібрані свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва.

Результати роботи комісії важливі для притягнення до відповідальності всіх винних у російській агресії та похідних звірствах, виплати компенсацій постраждалим.

У відомстві закликали міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, щоб змусити її припинити злочини проти цивільних людей, а також наголосили на необхідності подальшого документування всіх випадків порушень та притягнення винних до відповідальності.

У доповіді, оприлюдненій 28 травня, йдеться, що атаки безпілотників російських Збройних сил на цивільне населення в Херсонській області є злочинами проти людяності. Такого висновку дійшла комісія.

З липня 2024 року росіяни вбивали та ранили цивільних осіб на території, що простягається на понад 100 кілометрів вздовж правого берега річки Дніпро в Херсонській області. Атаки безпілотників були широкомасштабними, систематичними та здійснювалися в рамках скоординованої державної політики, зазначається у звіті.

В результаті дронових атак у Херсоні та 16 населених пунктах на територіях, контрольованих Україною, загинуло майже 150 мирних жителів, а сотні отримали поранення. Жертвами були чоловіки, жінки та діти. Мирні жителі ставали мішенями за різних обставин, коли вони виходили виконувати свої повсякденні справи, йшли пішки чи перебували в транспорті.

Регулярні атаки дронів, поширення відео цих ударів та численні публікації, що прямо закликають населення покинути територію, свідчать про скоординовану державну політику з боку російської влади, спрямовану на те, щоб змусити населення Херсонської області виїхати. Комісія дійшла висновку, що російські Збройні сили, можливо, вчинили злочин проти людяності – насильницьке переміщення населення.