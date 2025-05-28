МИД отреагировал на доклад ООН об атаках российских дронов на гражданских в Херсоне

Результаты работы комиссии важны для привлечения к ответственности всех виновных в российской агрессии и производных зверствах, заявили в МИД

Обстрел Херсона (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Министерство иностранных дел приветствует обнародование доклада Независимой международной комиссии Организации Объединенных Наций, задокументировавшей систематические атаки российских беспилотников по гражданским на правобережье Херсонской области. Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба МИД.

В ведомстве отметили, что это первый международный доклад, который привлекает внимание именно к систематическим гражданским обстрелам российскими БпЛА в Херсонской области.

"Российский террор против херсонцев, продолжающийся с момента деоккупации города и правобережья области, является позорной тактикой террора против гражданских людей, которой необходимо положить конец", – говорится в заявлении.

Доклад ООН свидетельствует о грубых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека со стороны РФ, которая продолжает совершать военные преступления и терроризировать гражданских украинцев.

Задокументированные факты свидетельствуют об умышленных ударах России по гражданским объектам, являющимся прямым нарушением принципов различия и пропорциональности, предусмотренных Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами к ним.

В МИД подчеркнули, что собранные показания потерпевших, свидетелей, а также детальный анализ видеодоказательств и документов дают четкое понимание масштабов этих преступлений и непосредственной ответственности российского военного и политического руководства.

Результаты работы комиссии важны для привлечения к ответственности всех виновных в российской агрессии и производных зверствах, выплаты компенсаций пострадавшим.

В ведомстве призвали международное сообщество усилить давление на РФ, чтобы заставить ее прекратить преступления против гражданских людей, а также подчеркнули необходимость дальнейшего документирования всех случаев нарушений и привлечения виновных к ответственности.

В докладе, обнародованном 28 мая, говорится, что атаки беспилотников российских Вооруженных сил на гражданское население в Херсонской области являются преступлениями против человечности. К такому выводу пришла комиссия.

С июля 2024 года россияне убивали и ранили гражданских лиц на территории, простирающейся более чем на 100 километров вдоль правого берега реки Днепр в Херсонской области. Атаки беспилотников были широкомасштабными, систематическими и осуществлялись в рамках скоординированной государственной политики, отмечается в отчете.

В результате дроновых атак в Херсоне и 16 населенных пунктах на территориях, контролируемых Украиной, погибли почти 150 мирных жителей, а сотни получили ранения. Жертвами были мужчины, женщины и дети. Мирные жители становились мишенями при разных обстоятельствах, когда они выходили выполнять свои повседневные дела, шли пешком или находились в транспорте.

Регулярные атаки дронов, распространение видео этих ударов и многочисленные публикации, прямо призывающие население покинуть территорию, свидетельствуют о скоординированной государственной политике со стороны российских властей, направленной на то, чтобы заставить население Херсонской области уехать. Комиссия пришла к выводу, что российские Вооруженные силы, возможно, совершили преступление против человечности – насильственное перемещение населения.