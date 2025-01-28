ОВА: На правобережье Херсонской области проживает втрое меньше людей, чем до большой войны

В Херсоне проживает 66 000 человек, что составляет ориентировочно 25% от довоенной численности

Александр Прокудин (Фото: Херсонская ОВА)

В правобережной части Херсонской области проживает около 145 000 человек, что в три раза меньше, чем до полномасштабного вторжения России. Об этом в интервью Укринформу сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в Херсоне проживает 66 000 человек, что составляет ориентировочно 25% довоенного количества. Среди жителей области 60 000 – это пожилые люди, 12 000 – дети до 14 лет, более 2000 – лица с инвалидностью, нуждающиеся в посторонней помощи.

Прокудин добавил, что из 50 населенных пунктов, которые россияне круглосуточно обстреливают, объявлена обязательная эвакуация. И сейчас в этих опасных общинах проживает около 19 000 человек. Больше всего – в Антоновке (1800), Камышанах (3200), Белозерке (4800) и Станиславе (1900 человек).

В то же время глава ОВА отметил, что есть около 15 населенных пунктов, где либо вообще нет людей, либо население составляет до 10 человек.