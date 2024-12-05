В Херсонской области командование полностью владеет данными о намерениях РФ – спикер УДА

Оккупанты пытаются захватить острова на Днепре, чтобы увеличить зону огневого поражения и расширить для себя серую зону, заявил Братчук

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

На Херсонском направлении украинское командование полностью владеет информацией о намерениях врага, его ресурсах, которые он может собирать на направлении и для чего он может их накапливать. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Соответственно, отметил Братчук, со стороны Сил обороны будет "адекватный ответ на возможные действия врага".

Захватчики продолжают штурмовые действия, чтобы захватить островную зону на Днепре, и получают отпор украинских защитников, рассказал военный.

По его словам, задача оккупантов по захвату островов появилась после того, как Силы обороны отошли с плацдармов, в частности в районе села Крынки на левом берегу Днепра.

Россияне пытаются захватить острова, чтобы увеличить зону огневого поражения и расширить для себя серую зону, добавил Братчук.

"То есть все очевидно, здесь ничего такого особенно нового нет", – заметил он.

Ранее, 4 декабря, глава Херсонской ОВА сообщил, что Россия может готовиться к еще одному наступлению на Херсон – оккупанты собрали 300 катеров для форсирования Днепра.

5 декабря глава Николаевской области заявил, что украинские силы давно владели этой информацией и готовились, будут реагировать в соответствии с ситуацией. Он отметил, что "ситуация сложная, но контролируемая".