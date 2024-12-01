Россия сбросила взрывчатку на маршрутку в Херсоне: убила троих и ранила 11 человек

Восемь херсонцев находятся в больнице

Российские дроноводы (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Утром 1 декабря российские оккупационные войска атаковали ударным беспилотником общественный транспорт в Херсоне, в результате чего жертвы и более десятка раненых. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня Россия снова показала свое настоящее лицо. В годовщину референдума о независимости Украины враг нанес очередной удар по мирным жителям, сбросив взрывчатку на маршрутное такси", – написал он.

Три человека погибли, 11 получили ранения, восемь находятся в больнице.

У шести херсонцев диагностировали минно-взрывные травмы. У 56-летней женщины обломочное ранение головы, руки и ног. Еще одна 70-летняя жительница получила перелом голени.

30 ноября Россия произвела обстрел Мирнограда в Донецкой области – захватчики убили двоих и ранили трех гражданских.

В тот же вечер враг нанес удар по Царичанке Днепровского района. Там погибли четыре человека, еще 25 ранены.

В Киеве в результате дроновой атаки поврежден многоквартирный дом.