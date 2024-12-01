Росія скинула вибухівку на маршрутку в Херсоні: вбила трьох та поранила 11 людей

Російські дроноводи (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Вранці 1 грудня російські окупаційні війська атакували ударним безпілотником громадський транспорт у Херсоні, внаслідок чого є жертви та понад десяток поранених. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Сьогодні Росія знову показала своє справжнє обличчя. У річницю референдуму про незалежність України ворог завдав чергового удару по мирних жителях, скинувши вибухівку на маршрутне таксі", – написав він.

Троє людей загинули, 11 дістали поранення, восьмеро перебувають у лікарні.

У шістьох херсонців діагностували мінно-вибухові травми. У 56-річної жінки – уламкове поранення голови, руки та ніг. Ще одна 70-річна жителька дістала перелом гомілки.

30 листопада Росія здійснила обстріл Мирнограда на Донеччині – загарбники вбили двох і поранили трьох цивільних.

Того ж вечора ворог завдав удару по Царичанці Дніпровського району. Там загинули чотири людини, ще 25 – поранені.

У Києві внаслідок дронової атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.