Росія скинула вибухівку на маршрутку в Херсоні: вбила трьох та поранила 11 людей
Вранці 1 грудня російські окупаційні війська атакували ударним безпілотником громадський транспорт у Херсоні, внаслідок чого є жертви та понад десяток поранених. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
"Сьогодні Росія знову показала своє справжнє обличчя. У річницю референдуму про незалежність України ворог завдав чергового удару по мирних жителях, скинувши вибухівку на маршрутне таксі", – написав він.
Троє людей загинули, 11 дістали поранення, восьмеро перебувають у лікарні.
У шістьох херсонців діагностували мінно-вибухові травми. У 56-річної жінки – уламкове поранення голови, руки та ніг. Ще одна 70-річна жителька дістала перелом гомілки.
- 30 листопада Росія здійснила обстріл Мирнограда на Донеччині – загарбники вбили двох і поранили трьох цивільних.
- Того ж вечора ворог завдав удару по Царичанці Дніпровського району. Там загинули чотири людини, ще 25 – поранені.
- У Києві внаслідок дронової атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.