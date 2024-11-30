Росіяни вбили двох і поранили трьох цивільних у Мирнограді – наслідки обстрілу

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини, максимальне покарання – довічне ув'язнення

Фото: Донецька обласна прокуратура

Росія здійснила обстріл Мирнограда на Донеччині – окупанти вбили двох і поранили трьох цивільних, повідомила обласна прокуратура. У новині є фото жертви, 18+.

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За даними правоохоронців, у неділю о 10:00 загарбники з артилерії обстріляли Мирноград – загинула 65-річна жінка через влучання на городі біля домоволодіння.

Уже через годину росіяни знову обстріляли приватний сектор міста – двоє місцевих мешканок 35 і 37 років отримали поранення, через деякий час стався ще один удар – загинула 56-річна жінка, а 51-річного чоловіка травмувало, повідомила прокуратура.

Також пошкоджено приватний будинок, машина та магазин.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Мирноград – місто біля Покровська, що знаходиться на відстані близько семи кілометрів від лінії фронту:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

У ніч проти 29 листопада окупанти випустили по Україні понад 130 безпілотників, сили протиповітряної оборони збили більшість дронів.