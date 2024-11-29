Росія вночі атакувала 132 безпілотниками: сили ППО збили 88

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 29 листопада окупанти випустили по Україні понад 130 безпілотників, сили протиповітряної оборони збили більшість дронів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Від вечора 28 листопада окупанти запустили 132 БпЛА з напрямків Орла, Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська. Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

41 безпілотник – локаційно втрачено, імовірно через активну роботу засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, один дрон повернувся в Росію.

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, були запроваджені екстрені відключення електроенергії у низці областей України.

Того самого дня стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та влучання у Луцьку.

Військові повідомили, що українська ППО знищила 76 ракет і 35 дронів.