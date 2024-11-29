Россия ночью атаковала 132 беспилотниками: силы ПВО сбили 88

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 29 ноября оккупанты выпустили по Украине более 130 беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили большинство дронов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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С вечера 28 ноября оккупанты запустили 132 БпЛА с направлений Орла, Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска. На 09:00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

41 беспилотник – локационно потерян, предположительно из-за активной работы средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, один дрон вернулся в Россию.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

28 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг осуществляет атаку на энергосистему, были введены экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины.

В тот же день стало известно о падении обломков в двух районах Киева и попадании в Луцке.

Военные сообщили, что украинская ПВО уничтожила 76 ракет и 35 дронов.