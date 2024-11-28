Массированная атака 28 ноября. В Воздушных силах рассказали о тактике и целях россиян

В результате атаки 28 ноября зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора

Охота на "шахеды" (Фото: Сухопутные войска)

Во время воздушных атак россияне применяют большое количество ракет и беспилотников, на отдельных направлениях часто их количество превышает количество средств прикрытия. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, в ночь на 28 ноября Россия атаковала критическую инфраструктуру – электрические подстанции в разных областях Украины.

В результате противовоздушного боя сбито почти 90% крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локационно потеряно.

В общей сложности зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

"В последнее время во время воздушных атак противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массовое применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, россияне используют современные средства воздушного нападения, постоянно их усовершенствуют. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также используют средства радиоэлектронной борьбы индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.

Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, находящихся на вооружении ВСУ. Более эффективно в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому во время массированных вражеских атак используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы.

Также ВС отметили, что накануне атак оккупанты учитывают метеорологические условия, которые оказывают существенное влияние на работу МОГ и истребительной авиации. Плотный туман и облачность, наблюдавшиеся во многих регионах в момент атаки, не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МОГ.