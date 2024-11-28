Массированная атака. РФ била по гражданским "Калибрами" с кассетными боеприпасами
Во время массированной утренней атаки на Украину Россия использовала ракеты типа "Калибр" с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", – написал он.
Глава государства подчеркнул, что в это утро мишенью оккупационных войск РФ стала украинская энергетика: "Максимально работают наши энергетики и все службы, чтобы вернуть нормальность жизни, чтобы помочь людям. Развернуты пункты несокрушимости".
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