В Киеве упали обломки ракеты, в Луцке – несколько прилетов, нет света
Луцк (Фото: горсовет)

В результате ракетной атаки российских оккупационных войск на Киев 28 ноября зафиксировано падение обломков в одном из районов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы", – говорится в сообщении.

Предварительно обломки упали на открытую территорию. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что в городе зафиксировали несколько попаданий. В части города нет света, не работает электротранспорт. Критическую инфраструктуру подключают к генераторам.

Мониторинговые каналы пишут, что на 08:00 в воздушном пространстве Украины остается около 30 вражеских ракет, работает противовоздушная оборона.

  • Россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины Сумской области. Последствия уточняются.
  • 28 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг осуществляет атаку на энергосистему, вводят экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины.
  • Также взрывы раздавались в Харькове, Одессе, Николаеве, Хмельницком и Ивано-Франковске.
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