В Киеве упали обломки ракеты, в Луцке – несколько прилетов, нет света

Утром 28 ноября Россия наносит массированный удар по ряду городов Украины, на этот раз концентрируясь на западных областях

Луцк (Фото: горсовет)

В результате ракетной атаки российских оккупационных войск на Киев 28 ноября зафиксировано падение обломков в одном из районов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы", – говорится в сообщении.

Предварительно обломки упали на открытую территорию. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что в городе зафиксировали несколько попаданий. В части города нет света, не работает электротранспорт. Критическую инфраструктуру подключают к генераторам.

Мониторинговые каналы пишут, что на 08:00 в воздушном пространстве Украины остается около 30 вражеских ракет, работает противовоздушная оборона.

Россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины Сумской области. Последствия уточняются.

28 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг осуществляет атаку на энергосистему, вводят экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины.

Также взрывы раздавались в Харькове, Одессе, Николаеве, Хмельницком и Ивано-Франковске.