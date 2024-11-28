У двох районах Києва впали уламки ракет, у Луцьку – кілька влучань, немає світла

У двох районах Києва впали уламки ракет, у Луцьку – кілька влучань, немає світладоповнено
Унаслідок ракетної атаки російських окупаційних військ на Київ 28 листопада зафіксовано падіння уламків у двох районах. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"Унаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці", – йдеться у дописі.
Попередньо, уламки впали на відкриту територію. Інформації щодо руйнувань чи постраждалих не надходило.
Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що у місті зафіксували кілька влучань. У частині міста немає світла, не працює електротранспорт. Критичну інфраструктуру підключають до генераторів.
Моніторингові канали пишуть, що станом на 08:00 у повітряному просторі України залишається близько 30 ворожих ракет, працює протиповітряна оборона.
ДОПОВНЕНО о 08:50. У Києві також зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі, попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила.
- Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.
- 28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, запроваджують екстрені відключення електроенергії у низці областей України.
- Також вибухи лунали у Харкові, Одесі, Миколаєві, Хмельницькому та Івано-Франківську.