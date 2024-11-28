У двох районах Києва впали уламки ракет, у Луцьку – кілька влучань, немає світла

Вранці 28 листопада Росія завдає масованого удару по низці міст України, цього разу концентруючись на західних областях

Луцьк (Фото: міськрада)

Унаслідок ракетної атаки російських окупаційних військ на Київ 28 листопада зафіксовано падіння уламків у двох районах. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Унаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці", – йдеться у дописі.

Попередньо, уламки впали на відкриту територію. Інформації щодо руйнувань чи постраждалих не надходило.

Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що у місті зафіксували кілька влучань. У частині міста немає світла, не працює електротранспорт. Критичну інфраструктуру підключають до генераторів.

Моніторингові канали пишуть, що станом на 08:00 у повітряному просторі України залишається близько 30 ворожих ракет, працює протиповітряна оборона.

ДОПОВНЕНО о 08:50. У Києві також зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі, попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила.

Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади Сумської області. Наслідки уточнюються.

28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, запроваджують екстрені відключення електроенергії у низці областей України.

Також вибухи лунали у Харкові, Одесі, Миколаєві, Хмельницькому та Івано-Франківську.