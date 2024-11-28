Росія масовано атакує енергетику, запроваджуються екстрені відключення світла

Фото: ЕРА/Stanislav Koziluk

Вранці 28 листопада російські окупанти здійснюють масовану атаку на Україну, через що у низці областей запроваджують екстрені відключення електроенергії. Про це йдеться на сайті ДТЕК.

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За наказом Укренерго, були введені екстрені відключення електроенергії.

"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", – сказано у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему.

"Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", – проінформував він.

Тим часом вибухи вже пролунали в Одесі, Харкові та Луцьку.