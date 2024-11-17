Масована атака на Україну: сили ППО збили понад сотню ракет та 42 дрони
У неділю, 17 листопада, сили протиповітряної оборони збили десятки російських ракет та безпілотників, якими Росія атакувала українські регіони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
У ніч проти 17 листопада окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектора України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними дронами.
Загалом, за попередніми даними, було виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей – 120 ракет та 90 БпЛА.
По типах:
→ одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
→ вісім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
→ 101 крилата ракета Х-101, "Калібр";
→ одна балістична ракета "Іскандер-М";
→ чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
→ п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
→ 90 ударних БпЛА та дронів невстановленого типу.
До повітряного нападу росіяни залучили сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, два дальні бомбардувальники Ту-22М3, п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К та чотири кораблі – носії крилатих ракет.
Станом на 12:00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей -102 ракет та 42 БпЛА:
→ однієї гіперзвукової ракети "Циркон";
→ семи аеробалістичних ракет "Кинджал";
→ 85 крилатих ракет Х-101, "Калібр";
→ чотирьох крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
→ п’яти керованих авіаційних ракет Х-59/69;
→ 42 дронів.
41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.
ППО працювала майже у всіх регіонах – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.
- Рано-вранці 17 листопада росіяни підняли в небо стратегічну авіацію та здійснили пуски крилатих ракет. Також були зафіксовані пуски ударних дронів та "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
- Зеленський повідомив, що під час атаки на Україну 17 листопада окупанти застосували близько 120 ракет та 90 безпілотників.