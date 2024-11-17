Росія підняла в небо стратегічну авіацію: зафіксовано пуски ракет
Рано-вранці 17 листопада окупанти підняли в небо стратегічну авіацію та здійснили пуски ракет. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
О 03:17 в ПС заявили, що зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються близько 06:00.
О 05:42 військові повідомили, що стратегічні бомбардувальники здійснили пуски ракет.
Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванек пише, що в повітрі 16 бортів Ту-95мс (10 злетіли з аеродрому "Оленья" та шість – з "Енгельса").
Водночас у східних та центральних областях оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів.
О 06:10 ПС повідомили, що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів".
- Рано-вранці 11 листопада Росія теж підіймала у небо стратегічну авіацію, через що майже у всій Україні була тривога, а в низці областей і Києві впровадили превентивні екстрені відключення світла. Тоді була інформація про 13 бортів Ту-95мс та МіГ-31К.
- Але пуски ракет виявились імітаційними – у ЦПД пояснили, що Росія робить це, щоб підтримувати стратегічну авіацію у готовності, а також задля психологічного тиску на українців.
- 15 листопада була активність російських бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья". П'ять літаків здійснили пускові маневри в районі Каспію, однак ракети в повітряному просторі України не фіксувалися.