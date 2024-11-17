Росія підняла в небо стратегічну авіацію: зафіксовано пуски ракет

Моніторингові канали пишуть, що в повітрі щонайменше 16 бортів

Російський Ту-95мс (Фото: Yuri Kochetkov / EPA)

Рано-вранці 17 листопада окупанти підняли в небо стратегічну авіацію та здійснили пуски ракет. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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О 03:17 в ПС заявили, що зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються близько 06:00.

О 05:42 військові повідомили, що стратегічні бомбардувальники здійснили пуски ракет.

Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванек пише, що в повітрі 16 бортів Ту-95мс (10 злетіли з аеродрому "Оленья" та шість – з "Енгельса").

Водночас у східних та центральних областях оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів.

О 06:10 ПС повідомили, що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів".