У ЦПД пояснили, навіщо Росія підіймала в небо стратегічну авіацію й імітувала пуски

Коваленко наголосив, що у росіян все готово до масованих обстрілів

Фото: ЕРА

Росія підіймала у небо стратегічну авіацію та імітувала пуски ракет, щоб підтримувати стратегічну авіацію у готовності, а також задля психологічного тиску на українців. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів", – зазначив Коваленко.

Він наголосив, що в окупантів вистачає ракет – вони вже накопичені на аеродромах стратегічної авіації й продовжують накопичуватись.

"Авіація також готова. Відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією – це теж частина підтримування авіації в готовності до дій. І використовує ворог це для психологічного тиску", – додав він.

Рано-вранці 11 листопада Росія підіймала у небо стратегічну авіацію, через що майже у всій Україні була тривога, а в низці областей і Києві впровадили превентивні екстрені відключення світла. Була інформація про 13 бортів Ту-95МС та МіГ-31К.