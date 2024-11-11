В ЦПД объяснили, зачем Россия поднимала в небо стратегическую авиацию и имитировала пуски

Коваленко подчеркнул, что у россиян все готово к массированным обстрелам

Фото: ЕРА

Россия поднимала в небо стратегическую авиацию и имитировала пуски ракет, чтобы поддерживать стратегическую авиацию в готовности, а также для психологического давления на украинцев. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Андрей Коваленко.

"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам", – отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что у оккупантов хватает ракет – они уже накоплены на аэродромах стратегической авиации и продолжают накапливаться.

"Авиация также готова. Отработка россиянами тактики пусков с имитацией – это тоже часть поддержания авиации в готовности к действиям. И использует враг это для психологического давления", – добавил он.

Рано утром 11 ноября Россия поднимала в небо стратегическую авиацию, из-за чего почти по всей Украине была тревога, а в ряде областей и Киеве внедрили превентивные экстренные отключения света. Была информация о 13 бортах Ту-95МС и МиГ-31К.