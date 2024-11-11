В ЦПД объяснили, зачем Россия поднимала в небо стратегическую авиацию и имитировала пуски
Россия поднимала в небо стратегическую авиацию и имитировала пуски ракет, чтобы поддерживать стратегическую авиацию в готовности, а также для психологического давления на украинцев. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Андрей Коваленко.
"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам", – отметил Коваленко.
Он подчеркнул, что у оккупантов хватает ракет – они уже накоплены на аэродромах стратегической авиации и продолжают накапливаться.
"Авиация также готова. Отработка россиянами тактики пусков с имитацией – это тоже часть поддержания авиации в готовности к действиям. И использует враг это для психологического давления", – добавил он.
Рано утром 11 ноября Россия поднимала в небо стратегическую авиацию, из-за чего почти по всей Украине была тревога, а в ряде областей и Киеве внедрили превентивные экстренные отключения света. Была информация о 13 бортах Ту-95МС и МиГ-31К.
- В ночь на 11 ноября Россия нанесла три авиаудара по Запорожью, убив одного человека и ранив еще 20.
- Также оккупанты ударными дронами убили в Николаеве пять человек.
- В Кривом Роге – прямое попадание баллистики в многоэтажку.