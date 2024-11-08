Пропагандист заявил, что массированных атак Украины не будет. В Центре при СНБО ответили

В СНБО заявили, что враг накапливает ракеты, что может свидетельствовать о его подготовке к атаке

Последствия атаки по Запорожью (Фото: ГСЧС Украины)

Россия накапливает ракеты на аэродромах и может осуществить новый массированный обстрел. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Количество уже позволяет совершить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому", – написал Коваленко.

Так он прокомментировал заявление российского пропагандиста о том, что якобы массированных атак России по Украине больше не будет. По словам автора Z-канала в Telegram, к этой стратегии РФ "вернется" в двух случаях: как "последний аргумент", если Украина сделает что-то "аж такое", и в случае, если украинская сторона не захочет "садиться за стол переговоров".

По словам пропагандиста, стратегической авиации РФ якобы сказали "выдохнуть и расслабиться". Однако Коваленко призвал не верить пропаганде Кремля.

"Меньше верьте российским пропагандистам. В посте "паркера" заложен ультиматум", – написал он.

Вечером 7 ноября Россия атаковала Одессу и область дронами. Известно об одном погибшем человеке и девяти раненых.

В ночь на 8 ноября РФ сбросила на Харьков КАБы. Повреждена многоэтажка, количество раненых перевалило за 20 человек.

Утром враг запустил ракету в сторону Киева и области. В регионе четыре человека пострадали, повреждены дома и автомобили.

Также стало известно, что вдвое увеличилось количество жертв в результате удара по Запорожью. Погибли восемь человек, еще 50 получили ранения.