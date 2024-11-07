Россияне атаковали более сотней дронов: Силы ПВО сбили 74 из них

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 7 ноября оккупанты атаковали украинские регионы свыше сотней ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили большинство из них. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Россияне нанесли удар 106 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Дроны запускали из российских Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбивание 74 вражеских беспилотников в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Еще 25 вражеских дронов локационно потеряно в разных регионах Украины.