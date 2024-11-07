Из-за российской дроновой атаки в Одессе есть пострадавший, повреждены дома и машины
Из-за ночной российской дроновой атаки по Одессе пострадал человек, есть повреждения, сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.
Захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками – из-за падения обломков повреждения получил фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных машин и газопровод (без возгорания), а также пострадало остекление двух пятиэтажек, расположенных рядом, сообщил чиновник.
Известно об одном пострадавшем – 30-летний мужчина получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь на месте.
Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поддержали пятерых нуждающихся в помощи, правоохранители фиксируют последствия российской атаки.
На месте работают специалисты. Обращений от людей об отселении не поступало, также нет необходимости в пункте обогрева, отметил Кипер.
Из-за российской дроновой атаки в Киеве двое пострадавших, возникли пожары в многоэтажке и частном доме, складском здании, медицинском учреждении, бизнес-центре и других объектах.