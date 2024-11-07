Из-за атаки РФ в Киеве пожар на 600 кв м в складском здании, возгорания на других объектах
Из-за российской дроновой атаки в Киеве двое пострадавших, возникли пожары в многоэтажке и частном доме, складском здании, медицинском учреждении, бизнес-центре и на других объектах.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в столице следующая ситуация:
→ в Печерском районе возникло возгорание на 33 этаже и частичное разрушение строительных конструкций на 34 техническом этаже, пожар ликвидирован, по предварительным данным, обошлось без пострадавших;
→ в Соломенском районе пожар в складском здании на площади 600 квадратных метров, пламя распространилось на кровлю на площади 50 квадратов, продолжается локализация пожара;
→ в том же районе, за другой локацией произошло возгорание автомобиля и одноэтажного вспомогательного сооружения, пожар ликвидирован;
→ еще по одному адресу произошло возгорание в трехэтажном здании медцентра на первом этаже на площади 20 квадратов, пожар ликвидирован, без пострадавших;
→ в Подольском районе произошло возгорание кровли шестиэтажного бизнес-центра с частичным разрушением строительных конструкций, пожар ликвидирован;
→ по другому адресу возгорание в частном доме – двухэтажный объект полностью охвачен огнем, пожар локализован, продолжается ликвидация;
→ в Голосеевском районе из-за падения обломков произошло возгорание сухой травы в лесу, пожар ликвидирован.
Военная администрация столицы сообщила о двух пострадавших, последствия российской атаки зафиксированы уже в шести районах.
Ночью и утром 7 ноября россияне в очередной раз совершили дроновую атаку по Киеву.
- Ночью 5 ноября и утром Россия атаковала Украину 79 беспилотниками, в том числе силы противовоздушной обороны работали в Киевской области.