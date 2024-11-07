Через атаку РФ у Києві пожежа на 600 квадратів у складській будівлі, займання на інших об'єктах
Через російську дронову атаку у Києві двоє постраждалих, виникли пожежі у багатоповерхівці та приватному будинку, складській будівлі, медичному закладі, бізнес-центрі й на інших об'єктах.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у столиці наступна ситуація:
→ у Печерському районі виникло загоряння на 33 поверсі та часткове руйнування будівельних конструкцій на 34 технічному поверсі, пожежу ліквідовано, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих;
→ у Солом'янському районі пожежа у складській будівлі на площі 600 метрів квадратних, полум'я розповсюдилося на покрівлю на площі 50 квадратів, триває локалізація пожежі;
→ у тому ж районі, за іншою локацією сталося загоряння автівки та одноповерхової допоміжної споруди, пожежу ліквідовано;
→ ще за однією адресою сталося загоряння у триповерховій будівлі медцентру на першому поверсі на площі 20 квадратів, пожежу ліквідовано, без постраждалих;
→ у Подільському районі сталося загоряння покрівлі шестиповерхового бізнес-центру з частковим руйнуванням будівельних конструкцій, пожежу ліквідовано;
→ за іншою адресою загоряння у приватному будинку – двоповерховий об'єкт повністю охоплений вогнем, пожежу локалізовано, триває ліквідація;
→ у Голосіївському районі через падіння уламків сталося загоряння сухої трави у лісі, пожежу ліквідовано.
Військова адміністрація столиці повідомила про двох постраждалих, наслідки російської атаки зафіксовано уже в шести районах.
Вночі та вранці 7 листопада росіяни вчергове здійснили дронову атаку по Києву.
- Уночі 5 листопада і зранку Росія атакувала Україну 79 безпілотниками, зокрема сили протиповітряної оборони працювали у Київській області.