Через атаку РФ у Києві пожежа на 600 квадратів у складській будівлі, займання на інших об'єктах

Відомо про двох постраждалих

Фото: ДСНС

Через російську дронову атаку у Києві двоє постраждалих, виникли пожежі у багатоповерхівці та приватному будинку, складській будівлі, медичному закладі, бізнес-центрі й на інших об'єктах.

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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у столиці наступна ситуація:

→ у Печерському районі виникло загоряння на 33 поверсі та часткове руйнування будівельних конструкцій на 34 технічному поверсі, пожежу ліквідовано, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих;

→ у Солом'янському районі пожежа у складській будівлі на площі 600 метрів квадратних, полум'я розповсюдилося на покрівлю на площі 50 квадратів, триває локалізація пожежі;

→ у тому ж районі, за іншою локацією сталося загоряння автівки та одноповерхової допоміжної споруди, пожежу ліквідовано;

→ ще за однією адресою сталося загоряння у триповерховій будівлі медцентру на першому поверсі на площі 20 квадратів, пожежу ліквідовано, без постраждалих;

→ у Подільському районі сталося загоряння покрівлі шестиповерхового бізнес-центру з частковим руйнуванням будівельних конструкцій, пожежу ліквідовано;

→ за іншою адресою загоряння у приватному будинку – двоповерховий об'єкт повністю охоплений вогнем, пожежу локалізовано, триває ліквідація;

→ у Голосіївському районі через падіння уламків сталося загоряння сухої трави у лісі, пожежу ліквідовано.

Військова адміністрація столиці повідомила про двох постраждалих, наслідки російської атаки зафіксовано уже в шести районах.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС